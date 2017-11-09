Филолог призвал бороться за русскую школу в Латвии с помощью акций протеста

РИГА, 9 ноя — РИА Новости. Координатор "Тотального диктанта" в Латвии, филолог Александр Филей считает, что необходимо бороться за сохранение русских школ в Латвии с помощью акций протеста, сбор подписей под петициями носит вспомогательный характер и проблему не решит.

Сбор подписей под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования, в том числе на русском языке, был объявлен 26 октября. Отметка в 10 тысяч, которую необходимо достичь, чтобы петиция была передана в сейм, была преодолена на портале общественных инициатив Латвии в среду.

"Я считаю, что важно сохранить образование на русском языке во всех школах, где учатся дети, для которых русский язык родной, поэтому формулировка "сохранение билингвального образование" — это такая обманчивая полумера, плацебо. Гораздо привлекательнее сбор подписей под петицией, которая призывает сохранить русскую школу как явление. А вообще, по моему глубочайшему убеждению, только акции протеста общественных активистов смогут остановить губительную реформу, а сбор подписей в данном случае носит вспомогательный, скорее, репрезентативный характер", — сказал РИА Новости Филей.

Он также считает, что бороться за русскую школу необходимо сообща.

"За русскую школу в первую очередь должны бороться родительские комитеты, которые могут организоваться и сплотиться, это ключевой момент. А многие наивно думают, что кто-то со стороны сделает правое дело, а эту психологическую установку следует менять", — сказал Филей.

Министр образования Карлис Шадурскис ранее сообщил, что с 2020-2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В Латвии один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.