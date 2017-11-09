Чехия направит еще несколько десятков военнослужащих в Афганистан

ПРАГА, 9 ноя — РИА Новости, Александр Куранов. Чехия пойдет навстречу пожеланиям НАТО и направит еще несколько десятков военнослужащих в Афганистан, где уже находятся около 250 ее военных, сообщил в среду глава минобороны республики Мартин Стропницкий.
"Мы считаем это (пожелание) важным и хотим пойти навстречу ему", — сказал Стропницкий журналистам на полях заседания Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.
По словам министра, вновь прибывшие чешские военнослужащие выполняли бы в Афганистане примерно те же обязанности, которые ныне лежат здесь на плечах их соотечественников.
Помимо обучения армейским навыкам местных пехотинцев, а также пилотов и наземного персонала ВВС, чешские военнослужащие задействованы в охране аэродрома в городе Баграме. Кроме того, неподалеку от этого города расположен военный госпиталь, в котором работают чешские медики. Под их опекой находятся не только афганские военные, но и мирные жители, получающие ранения во время террористических актов.