МЕХИКО, 9 ноя – РИА Новости. Мексиканская авиакомпания Volaris разместила изображение собаки-спасателя Фриды, ставшей известной после спасения людей при недавних землетрясениях в Мексике, на борту одного из своих самолетов.

Фрида нарисована на самолете А320. Судя по размещенным в сети фотографиям, пес-спасатель изображен в своих традиционных очках, которые используются для защиты глаз во время спасательных работ.

Послужной список собаки весьма внушителен: за время работы на ее счету в общей сложности 52 спасенных жизни в разных странах — Мексике, Эквадоре, Гватемале, Гаити. С двухмесячного возраста она проходила специальную подготовку для поиска людей в развалинах, а сейчас состоит на службе у морской пехоты Мексики, которая подключается к спасательным операциям в случае крупных природных катастроф.

Ранее пользователи социальных сетей предложили увековечить Фриду, заменив ее изображением портрет знаменитого художника Диего Риверы на купюре в 500 песо. Сторонники этой идеи даже организовали группу в Facebook для проведения марша с подобным требованием к властям.

#Fotos 📷 Honor a quien honor merece: ✈Aerolínea mexicana coloca la imagen de la perrita #Frida 🐕en uno de sus aviones. pic.twitter.com/bsZFTTKyjT — Ahora Tabasco (@AhoraTabasco) 8 ноября 2017 г.

В сентябре в Мексике произошло два мощных землетрясения. По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей стране (из них 228 погибли в столице), еще более 100 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).