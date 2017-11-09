Макрон надеется на победу над ИГ* в Ираке и Сирии в ближайшие месяцы

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что победа над террористической группировкой "Исламское государство"* будет одержана в ближайшие месяцы, сообщает радиостанция FranceInfo.

Ранее иракские военные вернули под свой полный контроль город Эль-Каим на границе с Сирией, остававшийся одним из главных последних оплотов ИГ*. В коалиции США заявили, что Ирак "почти полностью" освобожден от ИГ*. В свою очередь сирийские правительственные войска полностью замкнули кольцо вокруг города Абу-Кемаль — последнего оплота ИГ* в стране.

"Я думаю и надеюсь, что в ближайшие месяцы мы продвинемся в сторону победы в иракско-сирийской зоне, мы будем делать для этого все возможное в рамках международной коалиции (по борьбе с ИГ* — ред.)", — заявил Макрон в интервью радиостанции во время визита в Абу-Даби.

*Террористическая организация, запрещенная в России.