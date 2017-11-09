Джонсон уверен, что ушедшую в отставку Пател ждет большое будущее

ЛОНДОН, 9 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уверен, что ушедшую в отставку с поста министра по международному развитию Прити Пател ждет большое будущее.

"Прити Пател была очень хорошей коллегой и другом на протяжении долгого времени, а также первоклассным министром. С ней было по-настоящему приятно работать, и я уверен, что ее ждет большое будущее", — сказал Джонсон в среду журналистам.

Пател оказалась в центре грандиозного скандала из-за своей семейной поездки в Израиль. Находясь в отпуске, она провела несогласованные рабочие встречи с представителями властей страны, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху, причем и потом не посчитала нужным уведомить о них премьер-министра. Ранее также появилась информация о других несогласованных встречах с представителями израильских властей — в парламенте и в Нью-Йорке. В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй велела Пател, находящейся в командировке в Африке, срочно вернуться в Лондон.

Между тем самого Джонсона политические оппоненты и некоторые однопартийцы призывают уйти в отставку из-за другого скандала. Глава МИД Великобритании накануне был вынужден объяснять своему иранскому коллеге, что Иран не должен воспринимать всерьез его слова о том, что задержанная британка Назанин Загери-Рэтклифф обучала людей журналистике. Эти слова, по мнению мужа задержанной, могут увеличить срок пребывания Загери-Рэтклифф в тегеранской тюрьме. Данный эпизод — не первый пример недипломатичных высказываний главы МИД.