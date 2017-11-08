В Тунисе трое полицейских ранены при наезде автомобиля на патруль

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения при наезде автомобиля на полицейский патруль в центре города Туниса, власти пока не считают произошедшее терактом, сообщает агентство TAP со ссылкой на заявление МВД.

Инцидент произошел в среду в центре города, за рулем автомобиля находилась женщина. Как говорится в заявлении МВД, "трое полицейских получили незначительные ушибы в результате падения металлических ограждений, которое было вызвано ударом автомобиля".

"Женщина за рулем автомобиля страдает от тяжелых психологических проблем. Она хотела привлечь внимание к своей ситуации", — сообщило МВД. Согласно предварительной информации, "инцидент, скорее всего, имеет криминальный характер". После инцидента женщина пыталась покинуть место происшествия, однако полицейским удалось задержать ее.