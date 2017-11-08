США чаще становятся жертвой кибератак, заявил кандидат на пост главы МВБ

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты все чаще становятся объектом для кибератак, сложность которых лишь возрастает, заявила в среду кандидат на пост главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен.

"Количество и масштаб кибератак становятся все серьезнее", — сказала Нильсен на слушаниях в сенате, посвященных рассмотрению ее кандидатуры.

Обеспечение кибербезопасности она назвала "одним из наиболее значительных моментов для будущего страны". По словам Нильсен, это также касается и безопасности в целом, прежде всего, критически важной инфраструктуры.

Наряду с этим она подчеркнула, что боевики ИГ* применяют новую тактику, в рамках которой чаще вербуют исполнителей терактов из числа мирных жителей, которое и совершают атаки. По словам Нильсен, это очень опасная угроза, с которой необходимо бороться.

Кирстен Нильсен работала заместителем предыдущего министра внутренней безопасности Джона Келли, а затем перешла вместе с ним работать в Белый дом, где Келли занял пост главы аппарата.

Министерское кресло пока остается вакантным, обязанности главы МВБ исполняет замминистра Эллен Дьюк.

* Террористическая организация, запрещенная в России