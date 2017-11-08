Латвийцы призвали свои спецслужбы активнее ловить русских шпионов

РИГА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи латвийского сегмента Twitter отреагировали на задержание в Эстонии "российского шпиона", сообщает Sputnik Латвия.

В минувшие выходные работники департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо) задержали гражданина Российской Федерации по подозрению в подготовке киберпреступления против государственных учреждений на пограничном пункте в Нарве при попытке покинуть балтийскую республику.

Кроме того, КаПо заподозрило россиянина в сотрудничестве с ФСБ.

Пользователи латвийского сегмента Twitter отреагировали на задержание "шпиона" достаточно бурно, в издевательско-ироничной манере.

Например, латвийский патриот Ингус Клявиньш написал: "Наша единственная надежда, что РУС агенты, которые уже обрыскали Латвию вдоль и поперек, из-за скуки отправились в Эстонию, где их нейтрализовала КаПо. У нас одна контрразведка @Nekapersoniga (ТВ-передача — ред.), которая хотя бы одного шпиона разоблачила".

Mūsu vienīgā cerība, ka tie RUS aģenti, kuri Latviju jau pārložņājuši krustām šķērsām, aiz garlaicības aizdodas uz Igauniju, kur KAPO viņus neitralizē. Mums vienīgā pretizlūkošana ir @Nekapersoniga, tie vismaz vienu spiegu atmaskoja. https://t.co/Wfg6V3Ferj — Ingus Kļaviņš (@ingusklavins) 7 ноября 2017 г.

"Эстонцы задержали уже очередного RU агента (скорее шпиона/диверсанта. Агент этот тот, кого завербовали, а не профессиональный работник)", — написал известный латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс.

Igauņi aizturējuši jau kārtējo RU aģentu (drīzāk gan spiegu/ diversantu. Aģents ir tas kuru savervē nevis profesionālis, darbinieks). — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 7 ноября 2017 г.

"Наши спецслужбы сильны и всякие шпионы просто боятся тут показаться!" — ответил на комментарий Юргиса некий Мартиньш.

"Хорошо, что у нас нет ни одного агента", — поддержал ироничный тон беседы Иварс.

"Может быть, SAB (Бюро по защите конституции — ред.) даст разрешение эстонским спецслужбам работать в Латвии", — подал идею Юрис Донченко.

LV pa to laiku tikai tas smieklīgais teātris ar džeku, kurš filmējis dzelzceļu. Ar mežā uzliktu kameru par 50eiro, to varētu darīt 100%droši — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 7 ноября 2017 г.

​"В LV тем временем только смешной театр с парнем, который снимал железную дорогу. С установленной в лесу камерой за 50 евро это можно делать 100% безопасно", — продолжил дискуссию политтехнолог Юргис Лиепниекс.

Задалась вопросами по данной теме и известный в Латвии журналист Гунта Слога.

"Каждый раз, когда читаю о том, что в Эстонии поймали очередного RU шпиона, у меня возникает вопрос, а что в этой связи делают LV службы", — написала Гунта.

"Я хочу, чтобы они ловили шпионов в Латвии! И я очень надеюсь, что наши также плодотворно ловят шпионов, как и эстонцы, но делают это по-тихому", — продолжила свою мысль журналистка.

Ik reizi, kad lasu par kārtējo Igaunijā nokerto RU spiegu, man rodas jautājums, ko šajā sakarā dara LV dienesti. https://t.co/4nkXwHRmPa — Gunta Sloga (@GuntaSloga) 8 ноября 2017 г.

​Впрочем, в соцсети были не только иронические комментарии. Среди пользователей были и те, кто подошел к критике работы латвийских спецслужб более рационально и без лишних эмоций.

"Думаю, что они поздравят эстонских коллег, устроят маленький банкет в узком (тайном) кругу и тогда попробуют узнать, что там за дело в Эстонии? Так сказать — чтоб помогло их работе. Нет громких новостей, поэтому не работают? Это так упрощено", — написал Фредерик Озолс.

Es iedomātos, ka viņi apsveic igauņu kolēģus, sarīko mazas svinības ciešā (un slepenā) lokā un tad cenšas izdibināt, kas tur par lietu Igaunijā un kā? Tā teikt — ja nu palīdz pašu darbā. Nav skaļu ziņu, tādēļ nestrādā?— tas tā vienkāršoti. — Frederiks Ozols (@incaustum) 8 ноября 2017 г.

​Та же Гунта заявила, что не утверждает, что спецслужбы не работают, и выразила уверенность, что они трудятся "в тайне так же усердно, как и эстонцы".

"Но есть основание для беспокойства и вопросы об эффективности", — добавила журналистка.

В сентябре Полиция безопасности Латвии опубликовала на своем сайте рекомендации, как распознать шпионов.

Инструкция содержит указания, как должностные лица латвийских государственных и муниципальных учреждений должны вести себя при подозрении, что в контакт с ними вступил иностранный разведчик.

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