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Латвийцы призвали свои спецслужбы активнее ловить русских шпионов

20:4808.11.2017
(обновлено: 20:50 08.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРига в Латвии. Архивное фото.Рига в Латвии. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИГА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи латвийского сегмента Twitter отреагировали на задержание в Эстонии "российского шпиона", сообщает Sputnik Латвия.

Вид Старого города в Риге, Латвия
© Fotolia / Anton Gvozdikov
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В минувшие выходные работники департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо) задержали гражданина Российской Федерации по подозрению в подготовке киберпреступления против государственных учреждений на пограничном пункте в Нарве при попытке покинуть балтийскую республику.

Кроме того, КаПо заподозрило россиянина в сотрудничестве с ФСБ.

Пользователи латвийского сегмента Twitter отреагировали на задержание "шпиона" достаточно бурно, в издевательско-ироничной манере.
Например, латвийский патриот Ингус Клявиньш написал: "Наша единственная надежда, что РУС агенты, которые уже обрыскали Латвию вдоль и поперек, из-за скуки отправились в Эстонию, где их нейтрализовала КаПо. У нас одна контрразведка @Nekapersoniga (ТВ-передача — ред.), которая хотя бы одного шпиона разоблачила".

"Эстонцы задержали уже очередного RU агента (скорее шпиона/диверсанта. Агент этот тот, кого завербовали, а не профессиональный работник)", — написал известный латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс.

"Наши спецслужбы сильны и всякие шпионы просто боятся тут показаться!" — ответил на комментарий Юргиса некий Мартиньш.

"Хорошо, что у нас нет ни одного агента", — поддержал ироничный тон беседы Иварс.

"Может быть, SAB (Бюро по защите конституции — ред.) даст разрешение эстонским спецслужбам работать в Латвии", — подал идею Юрис Донченко.

​"В LV тем временем только смешной театр с парнем, который снимал железную дорогу. С установленной в лесу камерой за 50 евро это можно делать 100% безопасно", — продолжил дискуссию политтехнолог Юргис Лиепниекс.

Участники марша ветеранов СС и их сторонников в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Оксана Джадан
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Задалась вопросами по данной теме и известный в Латвии журналист Гунта Слога.

"Каждый раз, когда читаю о том, что в Эстонии поймали очередного RU шпиона, у меня возникает вопрос, а что в этой связи делают LV службы", — написала Гунта.

"Я хочу, чтобы они ловили шпионов в Латвии! И я очень надеюсь, что наши также плодотворно ловят шпионов, как и эстонцы, но делают это по-тихому", — продолжила свою мысль журналистка.

​Впрочем, в соцсети были не только иронические комментарии. Среди пользователей были и те, кто подошел к критике работы латвийских спецслужб более рационально и без лишних эмоций.

"Думаю, что они поздравят эстонских коллег, устроят маленький банкет в узком (тайном) кругу и тогда попробуют узнать, что там за дело в Эстонии? Так сказать — чтоб помогло их работе. Нет громких новостей, поэтому не работают? Это так упрощено", — написал Фредерик Озолс.

​Та же Гунта заявила, что не утверждает, что спецслужбы не работают, и выразила уверенность, что они трудятся "в тайне так же усердно, как и эстонцы".

Солдаты латвийской армии. Архивное фото
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
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"Но есть основание для беспокойства и вопросы об эффективности", — добавила журналистка.

В сентябре Полиция безопасности Латвии опубликовала на своем сайте рекомендации, как распознать шпионов.

Инструкция содержит указания, как должностные лица латвийских государственных и муниципальных учреждений должны вести себя при подозрении, что в контакт с ними вступил иностранный разведчик.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

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