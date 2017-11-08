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Ощадбанк и ГПУ отрицают исчезновение $150 миллионов со счетов госбанка

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (138)
19:5408.11.2017
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© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фотоЗдание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко и государственный Ощадбанк отрицают информацию, распространенную антикоррупционным бюро, о пропаже со счетов этого банка более 150 миллионов долларов, принадлежащих компании Quickpace Limited, которые были арестованы в рамках "газового дела".

Улица Киева. Архивное фото
© РИА Новости
На Украине расследуют исчезновение более $150 миллионов из "Ощадбанка"
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду заявило, что расследует пропажу более 150 миллионов долларов, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с депутатом Рады Александром Онищенко. По данным НАБУ, в Ощадбанке объяснили это тем, что средства якобы были перечислены в госбюджет на основании суда в Донецкой области. При этом в НАБУ отметили, что во время допроса должностные лица госбанка не смогли предоставить подтверждение перечисления средств в госбюджет.

"У нас есть справки с Ощадбанка о том, что они перечислили эти деньги, справки от госказначейства о том, что эти деньги зачислены в госбюджет, в конце концов, есть показатели профицита госбюджета примерно на эту сумму. Тем не менее НАБУ сегодня заявляет, что деньги куда-то пропали. Это не соответствует действительности", — сказал Луценко в среду во время общения с журналистами. Он посоветовал антикоррупционному бюро не бросаться такими обвинениями.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе. 22 июня 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Как позже сообщила пресс-служба Ощадбанка, "согласно Уголовному кодексу Украины, спецконфискация применяется по решению суда путем возвращения всех активов в собственность государства, что и было сделано Ощадбанком в четком и безусловном соответствии с требованиями законодательства". Средства находятся на счетах госказначейства, сообщается на официальном сайте госбанка.

При этом в банке отметили, что должностные лица Ощадбанка предоставили детективам НАБУ исчерпывающую информацию, а также напомнили, что действуют ограничения, установленные Генпрокуратурой Украины относительно распространения определенной информации.

Владислав Каськив. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Против Онищенко на Украине возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму 120,5 миллиона долларов.

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