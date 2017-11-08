Косово вновь требует определить полномочия властей с диалоге с Белградом

БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Председатели комитетов парламента самопровозглашенной республики Косово в среду потребовали заново определить полномочия властей в диалоге Приштины и Белграда в Брюсселе, тем самым отложив диалог на неопределенное время.

Свою позицию косовско-албанские парламентарии оформили в виде требования о создании и утверждении резолюции, которая бы определила роли президента Хашима Тачи и премьера Рамуша Харадиная в переговорах, а также "красные линии", за которые нельзя переходить.

"Во-первых, если президент руководит этим процессом, то парламент не может его контролировать. Во-вторых, если переговоры происходят на уровне президентов, то глава государства не имеет механизма осуществления договоренностей и не может приказать исполнительной власти их воплощать", — цитирует Радио и телевидение Косово (РТК) председателя комитета по внешней политике Вьёсу Османи из оппозиционного Демократического союза Косово (ДСК).

Председатель комитета по законодательству Альбулена Хаджиу из радикального косовского движения "Самоопределение" заявила, что диалог Приштины и Белграда не может быть продолжен, пока "не будет дана оценка достигнутым ранее соглашениям".

Глава комитета по евроинтеграции Блерта Делиу-Кодра из правящей Демократической партии Косово (ДПК) в итоге предложила коллегам депутатам разработать и совместно утвердить резолюцию, которая бы сняла данные вопросы.

Ранее РТК сообщило, что косовский премьер Харадинай планирует 17 ноября посетить офис Европейской комиссии в Брюсселе, однако, его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем не запланирована и дата нового раунда диалога неизвестна.

В июле и в августе состоялись две встречи Вучича с Тачи в рамках переговоров в Брюсселе. На первой встрече лидеры договорились начать подготовку к новому этапу диалога по нормализации отношений, на второй обсудили работу по подготовке к этому этапу.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Белград под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Устав этого союза должен был быть утвержден 25 декабря 2015 года, однако документ из-за задержек со стороны косовских албанцев до сих пор не был подготовлен.