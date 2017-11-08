Косово вновь требует определить полномочия властей с диалоге с Белградом

БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Председатели комитетов парламента самопровозглашенной республики Косово в среду потребовали заново определить полномочия властей в диалоге Приштины и Белграда в Брюсселе, тем самым отложив диалог на неопределенное время.
"Во-первых, если президент руководит этим процессом, то парламент не может его контролировать. Во-вторых, если переговоры происходят на уровне президентов, то глава государства не имеет механизма осуществления договоренностей и не может приказать исполнительной власти их воплощать", — цитирует Радио и телевидение Косово (РТК) председателя комитета по внешней политике Вьёсу Османи из оппозиционного Демократического союза Косово (ДСК).
Председатель комитета по законодательству Альбулена Хаджиу из радикального косовского движения "Самоопределение" заявила, что диалог Приштины и Белграда не может быть продолжен, пока "не будет дана оценка достигнутым ранее соглашениям".
Глава комитета по евроинтеграции Блерта Делиу-Кодра из правящей Демократической партии Косово (ДПК) в итоге предложила коллегам депутатам разработать и совместно утвердить резолюцию, которая бы сняла данные вопросы.
В июле и в августе состоялись две встречи Вучича с Тачи в рамках переговоров в Брюсселе. На первой встрече лидеры договорились начать подготовку к новому этапу диалога по нормализации отношений, на второй обсудили работу по подготовке к этому этапу.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.