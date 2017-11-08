США ожидают, что "Талибан"* и власти Афганистана сядут за стол переговоров

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США ожидают, что представители "Талибана"* сядут за стол переговоров с правительством Афганистана, пока такого желания с их стороны нет, заявила спецпредставитель США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс.

Выступая на слушаниях в международном комитете палаты представителей конгресса США, Уэллс сообщила, что "Талибан"* не желает вести переговоры с правительством Афганистана".

"Вызов сейчас заключается в том, как привести "Талибан"* за стол переговоров. Тиллерсон говорил, что есть место для переговоров с умеренными представителями "Талибана"*, и мы ждём, чтобы они присоединились к этому процессу", — сказала высокопоставленный американский дипломат.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы помочь в начале переговоров между Афганистаном и радикальным движением "Талибан"* без предварительных условий. По словам Тиллерсона, США хотят, чтобы международное сообщество и в особенности соседние с Афганистаном страны поддержали усилия Вашингтона и приняли участие в достижении мира.

* Террористическая организация, запрещенная в России