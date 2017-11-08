Мэттис заявил, что США поддерживают борьбу Турции с РПК

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Министры обороны США и Турции Джеймс Мэттис и Нуреттин Чаныклы в среду обсудили двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Пентагона. Переговоры глав двух военных ведомств состоялись на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"Министр (Мэттис — ред.) поблагодарил министра (Чаныклы — ред.) за постоянный критически важный вклад Турции в глобальную безопасность и борьбу с ИГ*. Министр Мэттис признал угрозы для Турции и подтвердил, что США будут по-прежнему поддерживать Турцию в ее борьбе против РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции — ред.) и всех остальных террористических угроз", — говорится в сообщении.

Главы ведомств также согласились продолжить "весь комплекс двусторонних мероприятий и консультаций в сфере обороны, и искать пути дальнейшего укрепления сотрудничества в этой области в будущем".

РПК признана террористической группировкой в Турции и США. При этом Соединенные Штаты оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Турция считает связанными с РПК, что вызывает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

* Террористическая организация, запрещенная в России