Мэттис заявил, что США поддерживают борьбу Турции с РПК

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Министры обороны США и Турции Джеймс Мэттис и Нуреттин Чаныклы в среду обсудили двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Пентагона. Переговоры глав двух военных ведомств состоялись на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.
Главы ведомств также согласились продолжить "весь комплекс двусторонних мероприятий и консультаций в сфере обороны, и искать пути дальнейшего укрепления сотрудничества в этой области в будущем".
РПК признана террористической группировкой в Турции и США. При этом Соединенные Штаты оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Турция считает связанными с РПК, что вызывает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.
* Террористическая организация, запрещенная в России