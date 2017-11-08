Турция, Франция и Италия разработают совместную систему ПВО, сообщили СМИ

АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Соглашение между Турцией, Францией и Италией о совместной разработке системы ПВО будет подписано в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду, передает телеканал NTV.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил РИА Новости, что Турция ведет диалог с французско-итальянским консорциумом Eurosam, изучая возможность разработки новой системы противовоздушной обороны.

Сообщается, что соглашение предусматривает совместное производство и поставку Турции системы ПВО нового поколения SAMP-T консорциума Eurosam, которая будет отвечать нуждам Турции в краткосрочной перспективе. На церемонии подписания будут присутствовать министры обороны трех стран и руководство консорциума.

Отмечается, что по соглашению будет обеспечена передача Анкаре технологий для производства национальной системы ПВО Hisar. При этом не идет речь об альтернативе соглашению с РФ о закупке зенитных ракетных комплексов С-400, которое реализовывается параллельно.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.