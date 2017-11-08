КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Украинские полицейские задержали подозреваемых в похищении женщины-врача, которые просили 100 тысяч долларов выкупа, сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Первого ноября 62-летняя женщина-врач была похищена вместе со своей машиной Toyota. Впоследствии автомобиль был найден на одной из улиц Киева. Восемь дней похитители держали несчастную женщину в плену, издевались над ней и ждали, чтобы родственники заплатили выкуп в размере 100 тысяч долларов", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

По его информации, женщину держали в подвале гаража в Киевской области, подозреваемых в похищении задержали.