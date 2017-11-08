Катар хочет открыть посольство в Ираке и поддержать восстановление страны

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Катар планирует как можно скорее открыть посольство в Багдаде и принять активное участие в восстановлении Ирака после войны с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции в среду глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

Посольство Катара в Ираке было закрыто 27 лет назад в связи с нападением Ирака под руководством Саддама Хусейна на Кувейт.

Аль Тани выступил перед журналистами после встречи в Дохе с иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари.

"Есть решение, принятое ранее, что Катар откроет посольство и назначит посла. В последнее время были некоторые условия, которые осложнили этот вопрос, однако сейчас есть поручение со стороны эмира открыть посольство срочно и в скором времени назначить посла", — заявил министр на пресс-конференции, транслируемой телеканалом "Аль-Джазира".

Он также поздравил Ирак с освобождением от террористов городов, включая последний оплот ИГ город Эль-Каим.

"Мы поощряем иракское правительство в продолжении их усилий после освобождения и отметили важность восстановления. Катар подтвердил, что берет на себя обязательство сыграть активную роль в процессе восстановления", — заявил Аль Тани.

По словам Аль Тани, шаги станут новой страницей в отношениях двух стран.