На Украине расследуют исчезновение более $150 миллионов из "Ощадбанка"

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении должностных лиц государственного "Ощадбанка" по факту пропажи более 150 миллионов долларов, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с депутатом Рады Александром Онищенко, сообщила в среду пресс-служба НАБУ.
По данным пресс-службы, эти деньги исчезли со счетов банка. Как отмечается, в "Ощадбанке" объяснили это тем, что средства якобы были перечислены в госбюджет на основания суда в Донецкой области.
Указывается, что правоохранители допросили должностных лиц банка, в ходе которого они не смогли предоставить подтверждение перечисления средств в госбюджет. В результате чего НАБУ завело уголовное дело по факту совершения неустановленными должностными лицами "Ощадбанка" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.
Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.