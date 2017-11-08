Палестинские силовики объявили о возобновлении координации с Израилем

ГАЗА, 8 ноя – РИА Новости. Силовые структуры Палестинской национальной администрации (ПНА) восстановили прерванную минувшим летом координацию с израильскими коллегами на Западном берегу реки Иордан, сообщил РИА Новости представитель палестинских силовиков.

О прекращении взаимодействия с Израилем во всех сферах, в том числе в области безопасности, ПНА объявила в конце июля в знак протеста против происходивших в то время в Иерусалиме кровопролитных столкновений израильских сил с представителями местной арабо-мусульманской общины. Те протестовали против попытки ввести полицейский досмотр у входов на Храмовую гору, третью по значимости святыню ислама, и в итоге добились восстановления статус-кво.

"Мы подтверждаем возвращение координации в сфере безопасности между Палестинской администрацией и Израилем к состоянию, которое существовало прежде", — сказал высокопоставленный представитель объединенной пресс-службы силовых структур ПНА Луай Зурейкат.

Сотрудничество силовиков и израильтяне, и палестинцы называют эффективным инструментом противодействия террору. По данным СМИ, взаимодействие выражается в форме постоянных контактов израильской армии и силовых структур Палестины на предмет предотвращения терактов и задержания подозреваемых, помощи израильтянам, которые по ошибке заезжают в зону А — часть Западного берега реки Иордан под полным палестинским контролем, обеспечения израильских антитеррористических операций на территориях, беспрепятственного перемещения палестинской полиции.

Израильские эксперты отмечают, что для палестинских властей координация с Израилем — средство борьбы с исламистской оппозицией и гарантия от повторения на Западном берегу событий в секторе Газа, где десять лет назад к власти пришло движение ХАМАС.