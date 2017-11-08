Спецпредставитель Франции по России заявил, что нужно отменить санкции

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель правительства Франции по вопросам отношений с Россией Жан-Пьер Шевенман считает, что нужно подумать о том, как отменить санкции против России.

"Санкции привели к изменениям в российской экономике… Надо подумать, как отменить санкции", — сказал он, выступая на встрече в международном комитете Совета Федерации, не уточнив, о каких конкретно санациях идет речь.

"Мы не можем вечно ждать, надо определить те моменты, где можно сотрудничать Франции и России", — добавил Шевенман.

Он отметил, "что можно развивать область агропромышленности".