Лечащий врач президента Чехии опроверг сообщения о скорой смерти политика

ПРАГА, 8 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Лечащий врач чешского президента Милоша Земана Милослав Калаш категорически опроверг сообщения о тяжелой болезни и скорой смерти главы государства, опровержение было опубликовано в среду на сайте Пражского града.
Бартик пояснил, что считает необходимым проинформировать общественность о данной ситуации в связи с намеченными на январь 2018 года выборами президента страны, в которых Земан намерен принять участие и, согласно опросам общественного мнения, является явным фаворитом.
"Нынешнее состояние здоровья господина президента после контрольных, клинических и лабораторных обследований ни в коем случае не подтверждает лживые информации о тяжелом состоянии его здоровья. Речь идет об абсолютно выдуманном, ничем не подтверждаемом сообщении", — заявил Калаш.
Он пояснил РИА Новости, что Земана беспокоит лишь невропатия нижних конечностей, что усложняет хождение.
В свою очередь, пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек написал в Twitter, что на автора лживого сообщения о состоянии здоровья президента будет подано заявление в суд.