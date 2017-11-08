Лечащий врач президента Чехии опроверг сообщения о скорой смерти политика

ПРАГА, 8 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Лечащий врач чешского президента Милоша Земана Милослав Калаш категорически опроверг сообщения о тяжелой болезни и скорой смерти главы государства, опровержение было опубликовано в среду на сайте Пражского града.

Во вторник член райсовета центрального района города Брно (юго-восток страны) Сватоплук Бартик написал на своей странице в Facebook, что у Земана якобы обнаружен рак с метастазами и ему осталось жить 3-7 месяцев. Сам Земан знает об этом диагнозе уже три недели и от лечения отказался, добавил Бартик, не подкрепив сказанное доказательствами. Его сообщение было распространено многими СМИ.

Бартик пояснил, что считает необходимым проинформировать общественность о данной ситуации в связи с намеченными на январь 2018 года выборами президента страны, в которых Земан намерен принять участие и, согласно опросам общественного мнения, является явным фаворитом.

"Нынешнее состояние здоровья господина президента после контрольных, клинических и лабораторных обследований ни в коем случае не подтверждает лживые информации о тяжелом состоянии его здоровья. Речь идет об абсолютно выдуманном, ничем не подтверждаемом сообщении", — заявил Калаш.

Он пояснил РИА Новости, что Земана беспокоит лишь невропатия нижних конечностей, что усложняет хождение.

В свою очередь, пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек написал в Twitter, что на автора лживого сообщения о состоянии здоровья президента будет подано заявление в суд.