Путин на саммите АТЭС может поделиться опытом по развитию информтехнологий

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме 11 ноября может поделиться опытом РФ по развитию информационных технологий, их внедрению в экономику и госуправление, заявил советник президента РФ Юрий Ушаков.
"Естественно, если будет выступать наш руководитель, то он расскажет об опыте России по развитию информационных технологий, их внедрения в экономику и госуправление", — сказал Ушаков журналистам.
"Также могут быть представлены российские инициативы по наращиванию в регионе взаимодействия в сфере цифровой экономики, согласованию национальных технических стандартов, стратегий, формированию технологических рынков, будущего вопроса налаживания сотрудничества между инновационными кластерами экономик АТЭС", — добавил он.
Советник президента РФ сообщил также, что в ходе рабочего завтрака лидеры АТЭС поговорят о будущем этой организации.
"В повестке дня — формирование в АТР зоны свободной торговли, возможное расширение состава участников АТЭС… Дискуссия будет носить открытый характер, без фиксирования выступающих, кто из лидеров захочет тот или иной вопрос, тот получит слово", — сказал Ушаков.
Кроме того, может быть затронута тема противодействию международному терроризму, сказал советник президента РФ.
Он сообщил также, что после рабочего завтрака пройдет заседание "Новые движущие силы в региональной торговле, инвестиции и взаимосвязанности". Среди предполагаемых вопросов для обсуждения — динамика развития экономики региона, поиск новых движущих сил, продвижение региональных интеграционных процессов, развитие человеческого капитала. "Если наш президент будет выступать, то расскажет о тенденциях экономического развития нашей страны, о реализации программы опережающего развития российского Дальнего Востока, об открывающихся в этой связи инвестиционных возможностях", — сказал Ушаков.