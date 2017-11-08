Глава МИД Британии обсудит в Вашингтоне ситуацию вокруг СВПД

ЛОНДОН, 8 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время рабочего визита в Вашингтон намерен подчеркнуть важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД).

"Во время первого своего визита в Вашингтон с момента, когда президент (США Дональд) Трамп решил не сертифицировать ядерное соглашение с Ираном в рамках внутреннего законодательства США, министр иностранных дел встретится с ответственными за внешнюю политику лидерами обеих партий", — говорится в сообщении МИД Великобритании.

"Иранское ядерное соглашение делает мир безопасней. Вот почему жизненно важно, чтобы международное сообщение сохранило соглашение. Оно работает, и результатом его стал отказ Ирана от 95% запасов урана. Именно об этом я буду говорить на встречах в США на этой неделе", — говорится в заявлении министра в преддверии поездки.

"Поддержка соглашения не означает, что мы не должны принимать меры против подрывной деятельности Ирана по другим направлениям, в том числе, ее ракетной программы и неоправданного задержания лиц с двумя гражданствами", — отметил Джонсон.

"Потребовалось 13 лет неустанных дипломатических усилий Великобритании, США, наших европейских партнеров и Ирана для того, чтобы мир стал более безопасным. Не время рисковать этим, США и Великобритании нужно укрепить наши отношения и сконцентрироваться на дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе", — отметил Джонсон.

В ходе двухдневного визита в Вашингтон Джонсон встретится со спикером палаты представителей Полом Райаном, лидерами большинства в обеих палатах конгресса, а также с председателями и членами международных комитетов обеих палат.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 13 октября этого года заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.