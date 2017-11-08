Россия не видит смысла в снятии оружейного эмбарго с Ливии, заявил Деньгов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российская сторона уважает все международные договоренности и не рассматривает возможность отмены оружейного эмбарго, введенного в отношении Ливии, заявил глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД и Госдуме Лев Деньгов в интервью итальянскому информагентству Agenzia Nova.

"Было бы неправильным говорить, что ведется работа по снятию оружейного эмбарго. На сегодняшний день такой необходимости нет. Снимать запрет рано, поскольку в стране пока нет единого центра власти и единого мнения о том, кто должен возглавлять и управлять ливийскими силами", — подчеркнул Деньгов.

По его словам, снятие эмбарго неизбежно приведет к гонке вооружений между сторонами ливийского конфликта, чего, как отметил Деньгов, нельзя допускать ни при каких обстоятельствах.

Ранее, комментируя ситуацию в Ливии, дипломат заявил, что Москва ведет в России сугубо миротворческую миссию и не заинтересована в поставках вооружений сторонам конфликта.

Ливия переживает период острого кризиса после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, на западе, в столице Триполи — правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза.

Власти восточной части Ливии действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, ведущей затяжную войну с исламистами.

Совбез ООН ввел эмбарго на поставки оружия Ливии и экспорт вооружений из страны в феврале 2011 года.