Во Франции представили доклад о ситуации в России

ПАРИЖ, 8 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Ежегодный доклад "Россия 2017", созданный франко-российским аналитическим центром "Обсерво" и посвященный анализу ситуации в РФ, представлен в среду в ходе конференции в Париже.

"Это пятый ежегодный доклад "Обсерво": книга уникальная и исключительная. Я не знаю других подобных проектов. Эта книга объединяет труды примерно 60 экспертов по широкому кругу вопросов: экономика, политика, общество, внешняя политика, оборона", — сказал, представляя книгу, директор "Обсерво" Арно Дюбьен.

Сборник объемом более 600 страниц включает в себя статьи российских и французских специалистов.

Конференция, посвященная проблемам и вопросам современной России, проходит в среду на базе французского Института международных и стратегических исследований (IRIS) при поддержке Национального института восточных языков и цивилизаций (INALCO). Аналитики и исследователи обсуждают различные аспекты современной ситуации в России и делают прогнозы на будущее.

Одной из ключевых тем для обсуждения стали президентские выборы в РФ. "Сейчас все взгляды обращены на март 2018 года, то есть на выборы президента в России", — считает профессор Исследовательского центра "Европа — Евразия" (CREE) INALCO Жан Радвани. По его мнению, "нет никаких сомнений, что Владимир Путин будет кандидатом на выборах, даже если пока он не выдвинул свою кандидатуру".

Дюбьен, в свою очередь, отметил, что "этой осенью Россия вступила в новый цикл".

"Что ждет нас?… Будут обновляться элиты — федеральные и региональные. Будет меняться премьер, правительство, структура сил, перемены коснутся и лидеров некоторых крупных компаний", — считает он.

Ключевые вопросы, по мнению эксперта, — "что будет делать (Владимир) Путин в свой четвертый срок" и каким будет его президентство.

Франко-российский аналитический центр "Обсерво" был создан по инициативе франко-российской торгово-промышленной палаты в 2012 году. Своей миссией центр называет предоставлении углубленной экспертизы по РФ и донесение до "российских лиц, принимающих решения, реалий и текущей повестки дня современной Франции".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.