Француз получил полгода тюрьмы за футболку с именем бен Ладена, пишут СМИ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Житель французского города Кан в департаменте Кальвадос получил полгода тюрьмы за "поддержку терроризма" после того, как заказал изготовить футболку с именем экс-главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, сообщает газета Parisien.

По данным издания, 34-летнего Шакиба Лимана задержали еще в июне. Охранник местного магазина, где наносят печать на футболки, сообщил в полицию о подозрительном тридцатилетнем мужчине в капюшоне, заказавшем футболку футбольного клуба "Барселона" с именем бен Ладена.

Газета уточняет, что в результате обысков в квартире Лимана были обнаружены еще шесть футболок с именами радикалов, в том числе "правой руки Саддама Хусейна" Али Хасана аль-Маджида ("Химического Али"), исламистского идеолога Абу Хамзы и основателя радикального движения "Талибан"* Мохаммада Умара (Муллы Омара).

На компьютере Лимана были найдены фотографии бен Ладена и исламистские видеоролики. По словам самого осужденного, эти материалы он просматривал из любопытства, пишет издание.

"Необходимо различать провокацию и незрелость от восхваления терроризма. Он всего лишь носил футболку", — цитирует газета заявление адвоката Лимана Габриэля Сибу.

Газета заключает, что адвокату не удалось убедить судью в том, что его подзащитный "только шутил". Суд решил, что Лиман мотивирован и агрессивен. Помимо шестимесячного заключения житель Кана на протяжении пяти лет будет лишен политических и гражданских прав.

* Террористическая организация, запрещенная в России