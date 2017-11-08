В Минске откроется офис Международного комитета Красного Креста

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Международный комитет Красного Креста (МККК) подписали соглашение об открытии в Минске представительства организации, оно начнет работу с 1 января 2018 года, передает корреспондент РИА Новости.

C 7 по 9 ноября проходит первый рабочий визит президента МККК Петера Маурера в Белоруссию. В среду состоялась его встреча с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем, по итогам которой стороны подписали соглашение о статусе, привилегиях и иммунитетах МККК в Белоруссии.

"В связи с расширением деятельности МККК в Белоруссии, а также в связи с нашими усилиями по поддержанию мира, стабильности, безопасности в регионе существует необходимость системного постоянного взаимодействия нашей страны с комитетом. В этом контексте мы обсуждаем открытие представительства МККК в Минске и по решению главы государства подписали только что соответствующее соглашение о статусе комитета в Белоруссии. Предполагается, что представительство начнет работу с 1 января следующего года", — сказал Макей журналистам по итогам встречи с президентом МККК и церемонии подписания соглашения.

По его словам, "на начальном этапе оно (представительство – ред.) будет носить достаточно компактный характер и обеспечивать ежедневное взаимодействие" Белоруссии и комитета.

"Мы договорились, что подготовим вместе план совместных действий, в котором будут отражены основные сферы нашего взаимодействия. Мы уже договорились о том, какие конкретные мероприятия, шаги будут включены в этот план", — сказал Макей.