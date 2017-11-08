В НАТО рассказали о роли России и Китая в решении проблемы вокруг КНДР

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что Россия и Китай несут особую ответственность в урегулировании проблемы с КНДР.

"Нужно оказать давление на Северную Корею, чтобы достичь мирного решения путем переговоров. Давление – это путь к миру. Нам нужно политическое давление, дипломатическое давление, но, в особенности, нам нужно экономическое давление", — сказал Столтенберг журналистам.

Он приветствовал "факт того, что санкции сейчас более тщательно применяются, чем раньше".

"России и Китай несут особую ответственность, потому что Россия и Китай – постоянные члены Совбеза ООН и соседние страны", — заявил генсек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что ему не нравится, что Россию делают ответственной за решение всех конфликтов, включая ситуацию в Северной Корее, Сирии, Иране, Украине и других странах.