В НАТО рассказали о роли России и Китая в решении проблемы вокруг КНДР

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что Россия и Китай несут особую ответственность в урегулировании проблемы с КНДР.
Он приветствовал "факт того, что санкции сейчас более тщательно применяются, чем раньше".
"России и Китай несут особую ответственность, потому что Россия и Китай – постоянные члены Совбеза ООН и соседние страны", — заявил генсек.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что ему не нравится, что Россию делают ответственной за решение всех конфликтов, включая ситуацию в Северной Корее, Сирии, Иране, Украине и других странах.