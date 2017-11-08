Тунисский политик заявил, что Крым всегда был российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Член руководства туниской партии "Массар" Абдельазиз Мессауди поддержал воссоединение Крыма с Россией и осудил антироссийские санкции и блокаду полуострова.

Мессауди был в числе тех, кто принял участие в международной конференции в Ливадийском дворце Ялты, на которой учредили международную ассоциацию "Друзья Крыма". Всего в конференции участвовали делегации из более 30 стран.

"Все это (воссоединение Крыма с РФ — ред.) было сделано демократическим путем. Путем референдума и права на самоопределение, которое признается ООН и международным правом… Все мы знаем, что Крым и раньше принадлежал России и просто перешел на время в Советском союзе под администрацию Украины. Но это не значит, что территория стала украинской… Крым есть, был и будет русским", — заявил Мессауди журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Политик также осудил антироссийские санкции и блокаду полуострова, заявив:

"Это ни к чему хорошему не приведет. Это варварский метод. От этого будут страдать только простые люди. Конфликты нужно решать только путем переговоров и мирного решения проблем".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>