В БиГ заявили об угрозе безопасности из-за возвращающихся исламистов

БЕЛГРАД, 8 ноя — РИА Новости. Угроза безопасности из-за исламистов, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов за рубежом, возросла в Боснии и Герцеговине, заявил директор полиции хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, входит в БиГ) Драган Лукач.

"Из Боснии и Герцеговины около 300 человек ранее отправились в зону вооруженных конфликтов за границей. Из них к настоящему времени 50 вернулись в БиГ и в отношении большей их части проведены уголовные процессы. Они представляют собой угрозу безопасности", — цитирует Лукача Радио и телевидение Республики Сербской.

Он добавил, что власти страны в последние годы предпринимают все необходимое, "чтобы снизить террористическую угрозу и держать ситуацию под контролем".

Полный тезка главы федеральной полиции — глава МВД Республики Сербской БиГ (РС БиГ) Драган Лукач и президент РС Милорад Додик ранее неоднократно указывали, что большая часть радикальных исламистов, которые из БиГ отправились воевать на стороне террористов в Сирию и Ирак, прошли идеологическую обработку и подготовку в так называемых параджемаатах – радикальных общинах, которые не признают официальную Исламскую общину Боснии и Герцеговины. Там же боевики, по данным правоохранительных органов, и находят убежище, пользуясь собственными международными каналами.

Так, в начале ноября, подозреваемый в сотрудничестве с террористической группировкой "Исламское государство"* бошняк (славянин-мусульманин) Мирсад Кандич был выдан МВД БиГ по международному ордеру на арест властям США. По данным боснийского ведомства, операция по обнаружению и задержанию пособника террористов на территории страны продолжалась несколько месяцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России