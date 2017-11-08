Египетский правозащитник получил пять лет за участие в демонстрации

КАИР, 8 ноя — РИА Новости. Кассационный суд Египта в среду оставил в силе вынесенный ранее приговор в отношении правозащитника Аля Абдель Фаттаха, получившего пять лет тюрьмы за участие в несанкционированной демонстрации и беспорядках, сообщает новостной портал "Йоум7".

Помимо пятилетнего тюремного срока, Абдель Фаттах приговорен к штрафу в размере ста тысяч египетских фунтов (порядка шести тысяч долларов США). После окончания тюремного заключения правозащитник еще пять лет будет находиться под строгим наблюдением правоохранительных органов.

Аля Абдель Фаттах и еще несколько человек являлись подсудимыми по делу о несанкционированной демонстрации в ноябре 2013 года. Участники акции, протестовавшие против нового закона о демонстрациях в Египте, обвинялись в организации митинга без разрешения властей, нападении на сотрудника полиции, краже служебной полицейской рации и создании ситуации, угрожавшей общественной безопасности.