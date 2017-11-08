Эксперт: Иракский Курдистан сможет компенсировать потерю киркукской нефти

КАИР, 8 ноя — РИА Новости. Иракский Курдистан в обозримом будущем способен компенсировать потерю киркукских месторождений, перешедших под контроль иракского правительства, разработкой новых, заявил РИА Новости известный курдский эксперт в области энергетики Гованд Ширвани.

Иракские федеральные силы в середине октября, после проведения референдума в Иракском Курдистане, восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук.

"Большое количество нефтяных и газовых месторождений внутри Иракского Курдистана остаются все еще не освоенными. С продолжением работы иностранных компаний, которых в регионе сейчас насчитывается около пятидесяти, из пятнадцати стран мира, возможно, заявленная цифра запасов залежей сильно увеличится", — считает Ширвани, являющийся лектором эрбильского университета Салах-эд-Дин.

При этом собеседник агентства отметил, что месторождения Киркука являются одними из самых старых в регионе, и их запасы не превышают 10-12 миллиардов баррелей.

До восстановления контроля Багдада над нефтяной провинцией под прямым управлением автономии находилось два расположенных в районе Киркука нефтяных месторождения – Bey Hasan и Avana, с которых ежесуточно отправлялось на экспорт до 250 тысяч баррелей. Еще 50 тысяч баррелей, но уже по соглашению с федеральным правительством экспортировалось с месторождения, находившегося под контролем иракской North Oil Company (N.O.C). Суммарная добыча нефти на всех подконтрольных автономии территориях достигала 600 тысяч баррелей в сутки.