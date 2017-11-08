Эксперт: Иракский Курдистан сможет компенсировать потерю киркукской нефти

КАИР, 8 ноя — РИА Новости. Иракский Курдистан в обозримом будущем способен компенсировать потерю киркукских месторождений, перешедших под контроль иракского правительства, разработкой новых, заявил РИА Новости известный курдский эксперт в области энергетики Гованд Ширвани.
"Большое количество нефтяных и газовых месторождений внутри Иракского Курдистана остаются все еще не освоенными. С продолжением работы иностранных компаний, которых в регионе сейчас насчитывается около пятидесяти, из пятнадцати стран мира, возможно, заявленная цифра запасов залежей сильно увеличится", — считает Ширвани, являющийся лектором эрбильского университета Салах-эд-Дин.
При этом собеседник агентства отметил, что месторождения Киркука являются одними из самых старых в регионе, и их запасы не превышают 10-12 миллиардов баррелей.