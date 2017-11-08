В Германии призвали КНДР ответить Трампу заморозкой ядерной программы

БЕРЛИН, 8 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Отказ Пхеньяна от ядерной активности стал бы знаком доброй воли в ответ на слова президента США Дональда Трампа о готовности к переговорам, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Вчера в Сеуле президент США сигнализировал в своей речи о готовности к переговорам, и мы полагаем, что северокорейское руководство выиграло бы, если бы использовало эту возможность и сделало первый шаг, прервав свою ядерную активность. Это было бы знаком доброй воли", — сказал Зайберт.

В среду президент США Дональд Трамп выступил в парламенте Южной Кореи с программной речью, которую в значительной степени посвятил теме КНДР. Он призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна, а Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Трамп также заявил, что США мечтают о свободном и безопасном Корейском полуострове и вновь объединенных семьях.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.