Глава Минобороны Британии намерен убедить НАТО в надежности своей страны

ЛОНДОН, 8 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Новый министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон намерен на саммите министров обороны стран НАТО убедить своих коллег в том, что Лондон по-прежнему привержен задаче обеспечения европейской безопасности.

"Я сейчас концентрируюсь на проблемах, которые будут обсуждаться на этой конференции министров обороны, и том, чтобы они понимали, что наша приверженность интересам европейской безопасности непоколебима", — сказал 41-летний Уильямсон – самый молодой министр обороны в истории Великобритании – журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать возможную отставку его коллеги по кабинету министров, министра международного развития Прити Пател.

Великобритания в марте 2019 года выходит из состава Евросоюза, однако настаивает на том, что ее роль в НАТО и в обеспечении безопасности Европы останется прежней.