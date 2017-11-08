Двоих граждан Грузии оштрафовали и выдворили из Южной Осетии

Первый снег в городе Цхинвал в Южной Осетии. Архивное фото

Первый снег в городе Цхинвал в Южной Осетии. Архивное фото

ЦХИНВАЛ, 8 ноя – РИА Новости. Власти Южной Осетии передали Грузии двух ее граждан, нарушивших государственную границу республики.

Как сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу Комитета государственной безопасности, нарушителей задержали 3 и 5 ноября в окрестностях приграничного населенного пункта Балта в Знаурском районе.

"Это жители сел Атоци и Чвриниси Карельского района Грузии — Плиева Земфира Захаровна, 1971 года рождения и Джеранашвили Придон Арсенович, 1975 года рождения", — уточнили в КГБ.

Знаурский районный суд приговорил задержанных к штрафу, после уплаты которого их выдворили в Грузию.

На прошлой неделе власти Южной Осетии возбудили уголовное дело в отношении гражданина Грузии Геннадий Бестаева, который трижды нелегально пересекал границу республики. Цхинвальский районный суд приговорил его к заключению под стражу, пока будет идти предварительное расследование.

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