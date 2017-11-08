Двоих граждан Грузии оштрафовали и выдворили из Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 8 ноя – РИА Новости. Власти Южной Осетии передали Грузии двух ее граждан, нарушивших государственную границу республики.
"Это жители сел Атоци и Чвриниси Карельского района Грузии — Плиева Земфира Захаровна, 1971 года рождения и Джеранашвили Придон Арсенович, 1975 года рождения", — уточнили в КГБ.
Знаурский районный суд приговорил задержанных к штрафу, после уплаты которого их выдворили в Грузию.
На прошлой неделе власти Южной Осетии возбудили уголовное дело в отношении гражданина Грузии Геннадий Бестаева, который трижды нелегально пересекал границу республики. Цхинвальский районный суд приговорил его к заключению под стражу, пока будет идти предварительное расследование.
Все новости Южной Осетии читайте на сайте Sputnik Южная Осетия >>