В Испании задержали мужчину по подозрению в связях с ИГ*

МАДРИД, 8 ноя – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Сеуте (испанский анклав на севере Африки, расположенный на границе с Марокко) мужчину, который подозревается в связях с террористической организацией "Исламское государство"*, говорится в сообщении МВД страны.

По данным полиции, задержанный 28-летний испанец занимался вербовкой террористов, а также распространял информационные материалы исламистского содержания.

Он напрямую был связан с боевиками, воюющими в Сирии, полагают в МВД.

В Испании с 26 июня 2015 года действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. Полиция задержала в Испании и за пределами страны 208 исламистских террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России