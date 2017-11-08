В Цхвинвале задержали экс-министра связи Южной Осетии Кабисова

ЦХИНВАЛ, 8 ноя — РИА Новости. Бывший министр связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгий Кабисов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, передает в среду агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

"В Цхинвале задержан экс-министр связи и массовых коммуникация Георгий Кабисов. Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, вместе с Кабисовым также задержан и житель Цхинвала Мириам Джиоев, который подозревается в незаконной предпринимательской деятельности в особо крупных размерах.

По данным агентства, Кабисов является действующим высокопоставленным сотрудником Службы внешней разведки Южной Осетии, а также заместителем главы комитета связи и массовых коммуникаций республики.

По информации агентства "Рес", министерство связи республики было преобразовано в государственный комитет в 2009 году. Кабисов, занимавший должность министра связи, был назначен председателем вновь образованного комитета правительства.

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