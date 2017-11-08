В Молдавии по делу о борьбе с наркотиками проводится порядка 170 обысков

КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Сразу в нескольких районах Молдавии в среду проходят порядка 170 обысков в рамках борьбы с наркотиками, задержаны 19 человек, сообщили журналистам в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

"В среду прокуроры различных районов, сотрудники управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований и кишиневские полицейские проводят 170 обысков в рамках борьбы с наркотиками. К настоящему моменту завершены более 70 обысков в нескольких районах страны", — сообщили в Генпрокуратуре.

Как подчеркнули в ведомстве, в результате задержаны 19 человек и изъято свыше 20 килограммов наркотиков разного типа, также обнаружено незаконно хранившееся оружие и более полумиллиона леев.

Согласно оценкам правоохранителей, стоимость изъятых наркотиков достигает 8,5 миллиона леев (0,48 миллиона долларов).