Лукашенко пообещал оказывать поддержку Красному Кресту

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет всегда поддерживать деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) и рассчитывает на активизацию сотрудничества с организацией после открытия ее представительства в белорусской столице в следующем году.

C 7 по 9 ноября проходит первый рабочий визит президента МККК Петера Маурера в Белоруссию.

"Этот визит должен быть значимым и должен поднять наши отношения на более высокий уровень. Наша работа по открытию офиса МККК в Белоруссии… будет новой страницей в наших отношениях, частичкой, которая добавит больше перспектив", — заявил Лукашенко в среду во время встречи с Маурером.

Белорусский лидер заявил, что комитет осуществляет самую важную деятельность среди международных организаций, поскольку он "всегда рядом с людьми, которые нуждаются в помощи". "Мы приветствуем эту деятельность и будем ее поддерживать, можете на нас всегда рассчитывать", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Минск старается оказывать помощь населению стран, страдающих от конфликтов. В частности, он напомнил, что в течение конфликта на Украине Белоруссия приняла более 150 тысяч беженцев из этой страны, обеспечив их всем необходимым и "поставив вровень с гражданами Белоруссии". Кроме того, по словам президента, республика оказывает гуманитарную поддержку сирийскому народу, в том числе принимает на оздоровление сирийских детей.

"Мы будем действовать в этом направлении. Мы всегда отзываемся на крик людей, которые попали под бомбежки", — заявил Лукашенко.

Маурер высоко оценил эту деятельность Белоруссии. "Люди и власти Белоруссии поддерживают МККК, мы это чувствуем. Пришло время поднять наши отношения на еще более высокий уровень. Я здесь, чтобы подписать соглашение об офисе МККК в Белоруссии и открыть постоянное представительство организации в Минске в следующем году", — сказал он.