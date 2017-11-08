Китай пообещал расследовать любые нарушения резолюций СБ ООН по КНДР

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай выполняет свои международные обязательства и все резолюции СБ ООН, касающиеся КНДР, и если будут выявлены случаи их нарушения, Пекин проведет соответствующее расследование и подвергнет виновных наказанию, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Китай всегда честно и строго выполнял резолюции СБ ООН, касающиеся КНДР, а также исполнял свои международные обязательства. Мы тщательно и серьезно следуем требованиям и санкциям", — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что "если действительно будут выявлены акты нарушения соответствующих резолюций СБ ООН, Китай, несомненно, проведет строгое расследование и накажет виновных".

В среду президент США Дональд Трамп выступил в парламенте Южной Кореи с программной речью, которую в значительной степени посвятил теме КНДР. Он призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна, а Россию и Китай — сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей и строго выполнять резолюции СБ ООН.