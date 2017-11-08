Би-би-си расследует 25 случаев предполагаемых домогательств в компании

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Телерадиокомпания Би-си-си проводит внутреннее расследование в связи с 25 предполагаемыми случаями сексуальных домогательств, сообщила заместитель генерального директора компании Энн Булфорд.

"С момента разоблачения Харви Вайнштейна мы активно призываем сотрудников обращаться по любым беспокоящим вопросам", — приводит ее слова сайт Би-би-си.

Отмечается, что не все рассматриваемые случаи связаны с работающими на данный момент сотрудниками компании. В некоторых предполагаемых инцидентах замешаны люди, которые ранее работали на Би-би-си или сторонние фирмы, связанные с компанией, в прошлом. При этом подчеркивается, что число подобных случаев достигло исторического показателя за последние три года.

"Что касается притеснения, запугивания и домогательств, мы не должны проявлять никакой терпимости", — прокомментировал ситуацию генеральный директор Би-би-си Тони Холл, слова которого также приводятся на сайте компании.

Холл отказался сообщать, были ли некоторые сотрудники отстранены от работы на время расследования, но заявил, что к ситуации подходят крайне серьезно.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили такие известные актрисы, как Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл и многие другие.