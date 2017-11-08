СМИ сообщили, что Бельгия является акционером офшорной компании

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийское государство с 1999 года является акционером базирующейся на Британских Виргинских островах компании Infra Asia Development, которая фигурирует в "черном списке" офшоров, сообщила в среду электронная версия газеты Soir.

По ее данным, "Бельгийское инвестиционное общество" (SBI), 64% акций которого владеет государство, в 1999 году стало в равных долях с американской страховой компанией AIG акционером Infra Asia Development, учрежденной с целью реализации проекта портовой инфраструктуры на севере Вьетнама.

"Никто не ставит под сомнение успех вьетнамского проекта, ни качество инвестиционной деятельности SBI. Тем не менее, напрашивается вопрос: почему в период 2006-2011 годов в годовых балансах SBI, поданных в национальный банк (Бельгии), при инвестировании в Infra Asia Development значится адрес во Вьетнаме, в то время как сама компания находится на Виргинских островах?", — пишет Soir.

Издание при этом задается вопросом, не является ли Infra Asia Development "простым почтовым ящиком"? В SBI, со своей стороны, утверждают, что речь идет об "ошибке", сопряженной с определенными обстоятельствами, но никак не с намерением скрыть что-либо.

Ранее Soir сообщила, что свыше 500 физических и юридических лиц Бельгии являются фигурантами нового офшорного досье.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

По данным Soir, только файлы Appleby "выдали слово Бельгия 64 тысячи раз". В октябре бермудская юридическая компания Appleby сообщила об утечке данных своих клиентов. Позже в связи с публикацией ICIJ данных о ее клиентах Appleby заявила, что провела тщательное расследование и "свидетельств каких-либо правонарушений с нашей стороны или со стороны наших клиентов нет".