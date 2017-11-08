МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Москва считает крайне тревожным стремление США использовать санкции для решения всех проблем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У США ничего не осталось кроме санкций в арсенале их внешнеполитических средств. По любому поводу и на любой случай ответ один, реакция одна: санкции и новые санкции. Все это крайне тревожно, проблемно", — сказал Рябков, комментируя призыв Трампа к Китаю и России ограничить экономические и дипломатические связи с Пхеньяном.

В среду президент США Дональд Трамп выступил в парламенте Южной Кореи с программной речью, которую в значительной степени посвятил теме КНДР. Он призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна, а Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он повторил, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием, назвав КНДР страной, "которой управляют как культом", в центре которого "безумная вера в предназначение лидера править в качестве отца-защитника над завоеванным Корейским полуостровом и порабощенным корейским народом".