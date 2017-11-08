Китай надеется на возобновление диалога по корейскому вопросу

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется на возобновление диалога по денуклеаризации Корейского полуострова, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа.

Трамп в среду утром выступил в Сеуле с речью перед южнокорейскими парламентариями, которую в значительной степени посвятил теме КНДР. Он отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын стремится к конфликтам, чтобы отвлечь от "провала" внутри своей страны. При этом Трамп предостерег КНДР от недооценки США и призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна.

"Мы отметили соответствующие заявления, сделанные президентом Трампом этим утром, и я хочу подчеркнуть, что позиция Китая по проблеме Корейского полуострова остается твердой и четкой. Мы всегда поддерживали сохранение мира и стабильности на Корейском полуострове, а также мирное разрешение существующей проблемы", — заявила дипломат.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай надеется на то, что "все стороны смогут внести вклад в деэскалацию ситуации на Корейском полуострове, а также вернуться на путь переговоров и диалога".

По ее словам, Китай также отметил призывы американского лидера к Пекину о необходимости больших усилий по этому вопросу. "Китай строго и в полной мере выполняет свои международные обязательства", — заявила она.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты из России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.