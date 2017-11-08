Комитет министров СЕ следит за делом экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Комитет министров Совета Европы следит за делом экс-сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного к пожизненному заключению за убийства и покушения, заявила его адвокат Ксения Костромина в Верховном суде РФ.

"Дело находится на контроле у комитета министров Совета Европы. ЕСПЧ уже вынес решение по первому его уголовному делу, признал нарушения, но приговор не был отменен, поэтому его считают неисполненным и на каждом заседании комитет возвращается к этому вопросу", — сказала адвокат.

В настоящее время Верховный суд РФ рассматривает вопрос о возобновлении производства по второму делу после решения ЕСПЧ. Это уже второе решение ЕСПЧ по этому осужденному, предыдущее касалось его первого уголовного дела.

Пересмотр связан с решением Европейского суда по правам человека, Верховный суд рассмотрит вопрос о возобновлении производства, так как постановление Страсбургского суда считается новым обстоятельством по делу.

В отношении Пичугина было возбуждено два уголовных дела: по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому он в 2005 году на основании обвинительного вердикта присяжных получил 20 лет колонии, а по второму в 2007 году был приговорен к пожизненному заключению.

В начале этого года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Пичугину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 7,5 тысячи евро за материальные издержки. Суд признал обоснованной жалобу Пичугина на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при снятии и изучении свидетельских показаний местными судами.

В то же время комиссия по вопросам помилования Оренбургской области, где отбывает наказание Пичугин, в июле отклонила его прошение о помиловании.