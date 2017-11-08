Новый президент Киргизии рассказал, что играет в волейбол и любит читать

БИШКЕК, 8 ноя – РИА Новости, Юлия Орлова. Избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал в интервью РИА Новости, что в свободное время играет в волейбол и любит читать книги.

Выборы нового президента Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Кандидат от партии власти, экс-премьер Жээнбеков набрал 54,7% голосов. Инаугурация нового главы государства намечена на 24 ноября.

"В свободное время занимаюсь чтением книг, люблю длительные пешие прогулки. В молодости увлекался игрой в волейбол, иногда в свободное время с удовольствием могу поиграть в эту игру", — сказал избранный президент.

Жээнбеков также рассказал о своей семье. У него двое детей – взрослая дочь, которая недавно подарила президентской чете внука, и сын-третьеклассник.

"Супруга занимается домашним хозяйством, ведет небольшой семейный бизнес в сфере сельского хозяйства и животноводства", — поведал он.

Новый президент Киргизии — выходец из южного региона республики. Он родился 16 ноября 1958 года в Ошской области в сельской семье, где было 11 детей. В 1983 году окончил сельскохозяйственный институт по специальности "зооинженер". На закате советской власти успел поработать инструктором райкома КПСС и секретарем сельского парткома, возглавлял колхоз.

В 1996 году Жээнбеков был избран в парламент Киргизии и посвятил депутатской деятельности более 11 лет. В 2007 году в период правления экс-президента Курманбека Бакиева занимал пост министра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности. После свержения Бакиева в 2010 году в составе временного революционного правительства возглавил государственную администрацию Ошской области. В 2016 году президент Алмазбек Атамбаев назначил его первым замглавы своего аппарата.

Жээнбеков никогда не делал активной политической карьеры. В своей предвыборной кампании он делал ставку на то, что благодаря опыту работы на разных должностях он "намного лучше других знает происходящие процессы, понимает, что волнует население" страны. Кроме того, он обещал "сосредоточить свои усилия на том, чтобы Киргизстан и далее развивался на основе тех программ и приоритетов, которые были приняты".