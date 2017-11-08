В Казахстане за год выявили около 2500 сайтов с противоправным контентом

АСТАНА, 8 ноя – РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи интернет-ресурсов с противоправным контентом выявлено в Казахстане с начала года, будет решаться вопрос по их блокировке, сообщила в среду пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества.
Кроме того, ведомство также организовало экспертизу религиозной литературы и других материалов и предметов религиозного назначения. "В 2017 году религиоведческая экспертиза проведена на 3495 материалов, из них отрицательное заключение получили 179 объекта", — говорится в сообщении.
В настоящее время министерством разработан пакет изменений в законодательство, регулирующее религиозную деятельность. В нем рассматриваются 52 поправок в девять законов и два кодекса.
"В их числе предлагается норма, которая не допускает распространение религиозной литературы, информационных материалов религиозного содержания несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, за исключением литературы и материалов, используемых родителями или иными законными представителями несовершеннолетних в воспитательных целях, а также за исключением литературы и материалов, распространяемых детям, официально обучающимся в духовных (религиозных) организациях образования", — сообщили в пресс-службе.