Лавров заявил об отсутствии "российских следов" на выборах президента США

ДАНАНГ (Вьетнам), 8 ноя — РИА Новости. Ни одного факта "российского следа" в выборах президента США в 2016 году не выявлено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Факты, которые уже известны и которые уже установлены, говорят о том, что ни одного российского следа в этих делах не найдено. Там следы внутренние, в том числе внутри Демократической партии", — сказал журналистам российский министр.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Пока что выдвинутые обвинения никак не затрагивают собственно Россию. Во вторник председатель комитета сената США по разведке Ричард Берр заявил журналистам, что комитет планирует завершить расследование в феврале.