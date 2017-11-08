Трамп призвал Россию сократить связи с КНДР

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей.

"Мы призываем каждую страну, включая Россию и Китай, к полной реализации резолюции ООН. Снизить дипломатические отношения с режимом (КНДР). И взаимоотношения в области торговли, и обмена технологиями", — сказал Трамп, выступая с речью в парламенте Южной Кореи.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.