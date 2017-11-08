Трамп рассказал, почему республиканец проиграл выборы в Виргинии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что республиканец Эд Гиллеспи проиграл губернаторские выборы в штате Виргиния, так как не смог принять точку зрения президента.

"Эд Гиллеспи усердно трудился, но не смог сблизиться со мной или тем, что я поддерживаю. Не забывайте, что республиканцы выиграли четыре из четырех мест в палате представителей, а с экономикой, которая показывает рекордные значения, мы продолжим побеждать, даже больше, чем раньше", — написал Трамп в Twitter

По данным СМИ, в ходе избирательной кампании Гиллеспи "держался на дистанции от президента".

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам телеканалов CNN и MSNBC, демократы победили на выборах губернаторов Нью-Джерси и Виргинии. Демократ Фил Мерфи победил во вторник на выборах губернатора американского штата Нью-Джерси, а на губернаторских выборах в штате Виргиния демократ Ральф Нортэм опередил республиканца Эда Гиллеспи.