Трамп призвал КНДР не недооценивать США

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предостерег КНДР от недооценки США и призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна.

"Сегодня я говорю не только от лица наших стран (США и Южной Кореи — ред.), но от лица всех цивилизованных стран, когда я говорю Северу: не недооценивайте нас, не испытывайте нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше общее процветание и священную свободу", — сказал Трамп, выступая с речью в парламенте Южной Кореи. Фрагменты речи распространил Белый дом.

"Мы не позволим, чтобы американским городам угрожали разрушением. Нас не запугать", — добавил Трамп.

"Мир не может терпеть угрозу режима-изгоя, который угрожает ему ядерным разрушением. Все ответственные нации должны объединить усилия, чтобы изолировать жестокий режим в Северной Корее, лишить его любой поддержки, поставок или одобрения", — сказал Трамп.