Трамп призвал КНДР не недооценивать США

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предостерег КНДР от недооценки США и призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна.
"Мы не позволим, чтобы американским городам угрожали разрушением. Нас не запугать", — добавил Трамп.
"Мир не может терпеть угрозу режима-изгоя, который угрожает ему ядерным разрушением. Все ответственные нации должны объединить усилия, чтобы изолировать жестокий режим в Северной Корее, лишить его любой поддержки, поставок или одобрения", — сказал Трамп.