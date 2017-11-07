В Самарканде открыли центр подготовки желающих работать в Петербурге

САМАРКАНД, 7 ноя — РИА Новости. Центр предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в РФ открылся во вторник в Самарканде.

"Сокращение нелегальной миграции в РФ и создание благоприятных условий для осуществления гражданами республики Узбекистан трудовой деятельности являются основными целями работы открывающегося центра по организованному набору. Организованный набор – это хорошо зарекомендовавший себя подход упорядочения трудовой миграции, при котором приезжающим работникам гарантированы нормальный заработок, конкретные условия труда, сроки работы, предвыездная подготовка, организационная и консультационная поддержка на всех этапах пребывания на территории Санкт-Петербурга", — сказала на церемонии открытия центра вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

По ее словам, нелегальная миграция происходит как от незнания законодательства Российской Федерации, так и нежелания трудовыми мигрантами его соблюдать.

"Нарушение законодательства РФ влечет за собой выдворение за пределы России и закрытие въезда в нашу страну. Имеет место, к сожалению, обман со стороны неофициальных работодателей, и работа без заключения трудовых договоров приводит к невыплате заработной платы, недополучению социальной и медицинской помощи", — отметила она.

Полноценную работу центр предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в РФ в Самарканде начнет с завтрашнего дня. Здесь будет проводиться предварительное собеседование с желающими работать в РФ, анкетирование, предвыездная подготовка и консультации, медкомиссия. В центре также будет проходить тестирование по русскому языку.

"Сегодня реализуется проект по организованному набору и это вызывает большой отклик и интерес со стороны работодателей города. Только в 2017 году заключено порядка 50 договоров на организованный набор иностранных граждан на осуществление трудовой деятельности трудящихся мигрантов. Надеюсь, что открытие центра позволит сделать процесс трудовой миграции из республики Узбекистан в Петербург максимально цивилизованным, законным и выгодным для обеих сторон", — сказала вице-губернатор.

"Сегодняшнее мероприятие необыкновенно актуально. Это первый центр не только в Узбекистане, это первый вообще во взаимоотношениях между Россией и другими государствами центр предвыездной подготовки. И то, что мы сегодня увидели, вселяет надежду, что люди будут заинтересованы в том, чтобы оформлять документы для того, чтобы соблюдать законодательство и, прежде всего, обеспечивать свое собственное право. Это в интересах самих мигрантов, так и жителей Петербурга. В Самарканде созданы все условия, чтобы мигрантам была оказана необходимая помощь и поддержка в их желании работать в России", — добавила Митянина.

Хоким Самарканда Фуркат Рахимов отметил важность открытия центра для желающих работать в Санкт-Петербурге. "Надеюсь, что открытие нового центра послужит надежной основой для развития сотрудничества между нашими странами", — добавил он.